Más de 4.500 viviendas serán entregadas en Cundinamarca: serán 12 municipios beneficiados

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció el inicio de la construcción de 4.500 apartamentos en 12 municipios del departamento como parte de la estrategia de vivienda de la administración departamental. El primer proyecto en entrar en ejecución es Verde Esperanza El Dorado, ubicado en Ubaté, donde ya comenzaron las obras.

Durante el lanzamiento, el mandatario explicó que el programa busca facilitar el acceso a vivienda propia a familias que, pese a contar con ingresos provenientes del empleo formal, el comercio o el trabajo independiente, no habían logrado cumplir los requisitos financieros para adquirir un inmueble.

El proyecto de Ubaté contempla la construcción de 440 Viviendas de Interés Prioritario (VIP), con una inversión total de $72.842 millones. Hasta el momento, 369 familias alcanzaron el cierre financiero para acceder a su vivienda gracias a $1.872 millones en subsidios otorgados por la Gobernación de Cundinamarca.

Las viviendas tendrán un valor aproximado de $179,3 millones y serán financiadas mediante una combinación de subsidios de la Gobernación, la Alcaldía de Ubaté y las cajas de compensación familiar, además del ahorro programado o créditos asumidos por los beneficiarios.



“No estamos entregando solamente techos, sino que estamos permitiendo que los hogares tengan dignidad y respeto. Después de varios meses de estructuración, empezamos la construcción de 4.500 apartamentos”, concluyó el gobernador.

El desarrollo habitacional se ejecutará en dos etapas sobre un área de 8,3 hectáreas y requirió la realización de estudios técnicos y ambientales, entre ellos la sustracción de una parte del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Fúquene, Cucunubá y Palacio, así como obras hidráulicas para mitigar riesgos.

El gobernador Rey aseguró que la iniciativa busca no solo reducir el déficit de vivienda, sino también mejorar las condiciones de vida de cientos de familias en el departamento.

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La estrategia departamental también incluye proyectos en La Mesa y Cota, donde se construirán 836 viviendas con una inversión cercana a $3.556 millones en subsidios. Además, la Secretaría de Vivienda acompaña la postulación de 2.114 viviendas VIS y VIP en municipios como Cajicá, Tocancipá, Villapinzón, Mosquera, Viotá y Pacho, mientras avanza en la estructuración de nuevos proyectos habitacionales en Anapoima, Bituima, Guasca, Girardot, Fusagasugá, San Bernardo, Bojacá y Arbeláez.