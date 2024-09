Papá de niña desaparecida en Soacha hace angustiante nuevo llamado

Fredy Peña es el padre de Angie Sofía , de 15 años y quien sigue desaparecida. A través de un video, pidió toda la ayuda posible para dar con su paradero u obtener cualquier información que permita comunicarse con ella. La última vez que la vieron fue saliendo de su casa usando el uniforme del colegio, en Soacha , Cundinamarca.

Peña hizo un nuevo llamado en el que, en medio de la angustia por saber de su pequeña hija, pidió a la justicia seguir el caso, pues, según dijo, le dicen que no hay investigadores, todo “está quieto” y no hay evolución para poder encontrarla. Cabe recordar que está desaparecida desde el pasado 16 de julio.

“Quiero informarles que mi hija no ha aparecido como hay unas publicaciones y videos en redes sociales que dicen que mi hija ya apareció, eso es falso. Sigue desaparecida del 16 de julio, dos meses y ocho días”, comentó Fredy Peña.

Esto, en respuesta a unos videos que circularon en redes sociales en los que aseguraban que Angie Sofía había aparecido y estaba en compañía de un hombre. Justamente, contó que, a causa de esto, la mamá de Angie “se enfermó y está en la clínica”.

Publicidad

“Por favor si alguien la ha visto, comunicarse conmigo, si alguien sabe de ella por favor dar información. Hija, si de pronto me estás viendo, en la casa te esperamos, llámanos, en la casa te esperamos, queremos saber cómo estas. En la casa te queremos mucho”, subrayó.

Video: el angustiante llamado del papá de Angie Sofía

Publicidad

Detalles del caso

En una reciente entrevista con Noticias Caracol , Peña no pudo ocultar su angustia y preocupación. Dijo que la única información que tenían es que, según compañeros del colegio donde estudiaba, había conocido a alguien por redes y por eso temían que la hubieran engañado.

En diálogo con Blu Radio, insistió que la joven que aparece en dicho video viral no es su hija y que su búsqueda continúa. “Mi hija no es la que aparece en ese video con ese muchacho que está con una gorrita, que ya está con una chica, ella no es, eso es totalmente falso”, dijo.