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Procuraduría alerta a 14 municipios de Cundinamarca por temporada de lluvias y riesgo de emergencias

Mientras aumentan las alertas por crecientes súbitas y deslizamientos, la PGN pidió actualizar de manera urgente planes de gestión del riesgo para responder a posibles emergencias.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: BLU Radio
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 9 de may, 2026

La Procuraduría General hizo un llamado a las alcaldías y oficinas de gestión del riesgo de 14 municipios de Cundinamarca para que actualicen sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, ante el aumento de emergencias relacionadas con la actual temporada de lluvias que afecta distintas zonas del departamento.

La solicitud fue realizada por la Provincial de Instrucción de Fusagasugá, que recordó que estos planes son herramientas obligatorias y deben ajustarse constantemente según las amenazas, vulnerabilidades y riesgos específicos de cada territorio.

El ente de control explicó que los Planes Municipales de Gestión del Riesgo deben estar articulados con los Planes de Desarrollo, los Planes de Ordenamiento Territorial y las estrategias locales de respuesta a emergencias, con el objetivo de mejorar la prevención y la capacidad de reacción ante posibles desastres naturales.

La advertencia se da en medio de múltiples alertas emitidas por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca debido al incremento de lluvias y al riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos de tierra.

Actualmente, la cuenca del río Humea mantiene alerta roja en los municipios de Paratebueno y Medina por riesgo de crecientes súbitas. A esto se suma la alerta naranja en la cuenca del río Guayuriba, que involucra a Choachí, Fómeque, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame y Une. También hay alerta naranja en la cuenca del río Sumapaz para los municipios de Ricaurte, Cabrera, Pandi, Arbeláez, Silvania y Nilo.

En cuanto al riesgo por deslizamientos de tierra, las autoridades reportan alerta roja en Fómeque, Gachalá, Guayabetal, Medina y Ubalá, mientras que Cáqueza, Fosca, Gutiérrez, Paratebueno, Quetame y Soacha permanecen en alerta naranja.

La Procuraduría instó, además, a las autoridades locales a seguir los lineamientos técnicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mantener actualizada la información para la toma de decisiones y fortalecer los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo como espacios clave de coordinación institucional.

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El Ministerio Público también anunció que hará seguimiento al cumplimiento de estas medidas para verificar que los municipios cuenten con herramientas actualizadas y capacidad de respuesta efectiva frente a posibles emergencias derivadas de la temporada invernal.

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