Reportan grave accidente de tránsito en la vía Bogotá-Tunja; hay cierre total

Un accidente de tránsito se registra este domingo en el sector Alto del Tigre, ubicado entre los municipios de Suesca y Chocontá, en Cundinamarca. De acuerdo con los primeros reportes, un bus se habría volcado, lo que obligó a la movilización de varios organismos de emergencia hacia el lugar.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Suesca, Sesquilé y Chocontá, además de ambulancias de la zona, trabajan de manera coordinada para atender la situación.

#EnDesarrollo | A esta hora se registra un accidente de tránsito en el sector Alto del Tigre, en límites entre Suesca y Chocontá, Cundinamarca. Al parecer, un bus se habría volcado. Bomberos de Suesca, Sesquilé y Chocontá, junto con ambulancias de la zona, atienden a la… pic.twitter.com/imfOv0eMQK — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 27, 2026

Los equipos de socorro permanecen en el lugar evaluando las condiciones de la emergencia y prestando asistencia a las personas que podrían estar involucradas en el volcamiento del vehículo.

Mientras avanzan las labores de atención, la vía Bogotá-Tunja permanece cerrada, por lo que se recomienda a los conductores estar atentos a los reportes oficiales sobre el estado del corredor.



En desarrollo.