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Reportan grave accidente de tránsito en la vía Bogotá-Tunja; hay cierre total

Un accidente de tránsito se registra en el sector Alto del Tigre, entre Suesca y Chocontá. Bomberos y ambulancias atienden la emergencia mientras la vía Bogotá-Tunja permanece cerrada.

Accidente de tránsito en la vía Bogotá-Tunja.
Accidente de tránsito en la vía Bogotá-Tunja. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

Un accidente de tránsito se registra este domingo en el sector Alto del Tigre, ubicado entre los municipios de Suesca y Chocontá, en Cundinamarca. De acuerdo con los primeros reportes, un bus se habría volcado, lo que obligó a la movilización de varios organismos de emergencia hacia el lugar.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Suesca, Sesquilé y Chocontá, además de ambulancias de la zona, trabajan de manera coordinada para atender la situación.

Los equipos de socorro permanecen en el lugar evaluando las condiciones de la emergencia y prestando asistencia a las personas que podrían estar involucradas en el volcamiento del vehículo.

Mientras avanzan las labores de atención, la vía Bogotá-Tunja permanece cerrada, por lo que se recomienda a los conductores estar atentos a los reportes oficiales sobre el estado del corredor.

En desarrollo.

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