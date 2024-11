Riña en Soacha dejó hombre inconsciente en una vía, que después murió arrollado por bus

En el sector de San Mateo, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, un caso de intolerancia dejó como saldo la muerte de un hombre, quien fue agredido por un vecino en una riña que escaló rápidamente y luego perdió la vida tras ser arrollado por un bus.

Según información de las autoridades, recogida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la disputa entre ambos sujetos culminó cuando uno de ellos atacó violentamente al otro con golpes y patadas, con lo que le habría propinado más de 15 agresiones hasta dejarlo inconsciente en plena vía pública.

Los hechos fueron registrados en cámaras de seguridad, que muestran cómo minutos después del ataque pasan varios vehículos, incluyendo una patrulla de la Policía y una camioneta, sin detenerse. Finalmente, una buseta de transporte público arrolló al hombre que estaba en el suelo, lo que, al parecer, le causó la muerte en el lugar.

La Policía de Soacha informó que el presunto agresor, el otro implicado en la riña en esa zona del municipio, fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Según el reporte oficial, el agresor cuenta con antecedentes penales por delitos como lesiones personales y tentativa de homicidio.

Además, la institución trabaja en la identificación del conductor de la buseta implicada en el accidente.

“La Policía Nacional está haciendo la verificación tecnológica para poder dar con la identificación del vehículo de su conductor. La Policía da captura al agresor, dejándolo a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que el agresor tiene antecedentes penales por lesiones personales y tentativa de homicidio”, señalaron desde la Policía de Soacha.

Noche de accidentes de tránsito en Bogotá

En Bogotá, dos graves accidentes de tránsito se registraron en la noche del domingo y madrugada del lunes. Se trata de un carro recolector de basuras que, al parecer, por esquivar un mal parqueado frente a un conjunto residencial terminó dentro de una vivienda en el barrio San Jorge.

Durante hora y media el conductor de ese carro de la empresa Lime estuvo atrapado y fue necesaria la presencia de más de 12 bomberos que después de un gran esfuerzo lograron sacarlo sano y salvo.

El otro accidente ocurrió en el barrio Boyacá Real, en el occidente de la ciudad, y tiene que ver precisamente con el conductor de una camioneta que en un cruce arrolló a dos motociclistas que hasta ahora se encuentran en un centro asistencial de la localidad de Engativá.

El conductor implicado, el del vehículo de color blanco, se escapó. Blu Radio habló con un amigo de las víctimas y esto fue lo que contó:

"Queremos que alguien nos pueda ayudar porque identificamos los vídeos, pero no se logra detectar como el tema de la placa puntualmente, solo capturamos como el tema del 747, pero no sé, es una Duster blanca, una camioneta blanca, no se ha podido como identificar el tema de las letras, entonces pues eso es lo que nos gustaría que nos pudieran ayudar porque pues necesitamos como la colaboración de poder identificarlo", denunció.

