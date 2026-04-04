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Saquean camión volcado en la vía a Villeta: pasajeros de flota habrían participado

El accidente de tránsito se produjo, puntualmente, a la altura del sector de Tobia.

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