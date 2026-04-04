Saquean camión volcado en la vía a Villeta: pasajeros de flota habrían participado

Un camión que se volcó en la vía que conduce hacia Villeta, a la altura del sector de Tobia, está siendo saqueado por varias personas que se encuentran en el lugar. La situación ocurre mientras el vehículo permanece volcado sobre la carretera y genera preocupación entre quienes transitan por el corredor vial.

De acuerdo con información conocida en el sitio, ciudadanos se acercaron al camión accidentado y comenzaron a retirar la carga, en lugar de colaborar con la situación o alertar a las autoridades. El hecho ocurre en una de las rutas más transitadas que conecta el centro del país con municipios turísticos de Cundinamarca.

Lo más llamativo del caso es que incluso una flota de transporte intermunicipal se habría detenido en el lugar, y algunos pasajeros habrían descendido para participar en el saqueo del vehículo siniestrado. La situación registrada por personas que pasaban por el sector y que observaron el comportamiento de quienes se encontraban alrededor del camión.

Hasta el momento no se ha confirmado si el conductor del camión resultó herido ni si las autoridades de tránsito ya hicieron presencia en el sitio. Entretanto, el saqueo continúa mientras varios curiosos permanecen alrededor del vehículo accidentado.

