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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Sin nuevos peajes y con tres carriles garantizados: el plan para la ampliación de la Autopista Norte

Sin nuevos peajes y con tres carriles garantizados: el plan para la ampliación de la Autopista Norte

Con una proyección de entrega para el segundo semestre de 2030, la obra promete aliviar el flujo vehicular de una de las arterias más críticas de la ciudad.

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