Viajar a Bogotá será más caro: alcaldes advierten crisis en el Portal 80 por esta decisión de Galán

La movilidad en la salida de Bogotá por la calle 80 tendría un cambio drástico que afectaría a miles de personas, pues un plan piloto generó preocupación entre los alcaldes de Subachoque, El Rosal y Facatativá.

Y no es para menos, pues la movilidad de miles de ciudadanos que se trasladan diariamente entre la Sabana de Occidente y Bogotá pende de un hilo, de acuerdo con lo señalado por el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas. Resulta que desde la alcaldía de Carlos Fernando Galán se busca frenar la salida de las flotas por el corredor M3 del Portal Calle 80, una medida que empezaría a regir en mayo.



Alcalde de Facatativá advierte medida con flotas en la Calle 80

Según lo revelado por Luis Carlos Casas en un video publicado en redes sociales, la medida impulsada por la Secretaría de Movilidad del Distrito implica que las empresas de transporte de Subachoque, El Rosal y Facatativá, es decir, flota Santa Fe, Águila, ConstraRosal y Expreso de La Sabana, deberán salir del Portal 80. Esto significa que deberán dejar a los usuarios en el terminal de Salitre, lo que incrementaría el pasaje entre un 30 y un 40 % por costos de operación, generando un impacto en el bolsillo de los ciudadanos.

Por su parte, el alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho, señaló que la medida es demasiado drástica, pues el valor del pasaje tendría un incremento considerable. A esto se suma el 17 % que ya subió el pasaje a comienzos del año, junto con el 40 % que prevén las empresas de transporte.



Adicionalmente, preocupa la inseguridad a la que se verían expuestos los usuarios, pues al no contar con una integración directa, deberán realizar transbordos en paraderos, sumado a los horarios que podrían afectar a ciudadanos con jornadas laborales extensas o nocturnas.

Y es que la disputa con Bogotá se debe a la ausencia de nuevas vías en la capital, lo que obliga a que se congestione constantemente la entrada por la calle 80, especialmente en horas pico.



Alcaldías solicitaron reunión con Galán

Ante la problemática que podría ocasionar la salida de las empresas del Portal 80, los alcaldes de los tres municipios solicitaron una reunión con el mandatario capitalino, así como con la Secretaría de Seguridad del Distrito, la Secretaría de Movilidad y delegados de TransMilenio.

De acuerdo con lo revelado por Casas, existe un documento con propuestas basadas en la inclusión de tecnología, con el objetivo de encontrar una salida que no afecte a los usuarios, quienes serían los principales impactados por la decisión.

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Pese a ello, todavía no se ha pronunciado Carlos Fernando Galán sobre la posible reunión. Sin embargo, lo que sí es claro es que se trata de un plan piloto en evaluación y se espera que en los próximos días se confirme su ejecución o se descarte. Con la información actual, los residentes de la Sabana Occidente deberán contemplar otras alternativas de transporte y prepararse para posibles gastos adicionales en sus pasajes.