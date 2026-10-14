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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Video | Fuerte vendaval causó estragos en Funza: se llevó por los aires techos de casas

Video | Fuerte vendaval causó estragos en Funza: se llevó por los aires techos de casas

Fuertes vientos en Funza, Cundinamarca, levantaron techos de viviendas y afectaron redes eléctricas, según reportes de residentes.

Fuerte vendaval en Funza
Fuerte vendaval en Funza
Redes Sociales
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Las lluvias en Colombia han provocado inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la movilidad en varias zonas del país. A estas emergencias se suman los fuertes vientos, que también han generado daños en Bogotá y municipios cercanos.

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Este miércoles 14 de octubre, además de las manifestaciones que afectaron la movilidad en varios puntos de Bogotá, las condiciones climáticas provocaron una emergencia en Funza, Cundinamarca. Hacia las 3:00 p. m., un fuerte vendaval causó daños en viviendas de varios sectores del municipio.

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Los residentes de los barrios México y Samarkanda registraron en videos cómo los vientos levantaron los techos de algunas viviendas y lanzaron tejas a las calles.

Dios, tú eres bueno y maravilloso. Tú eres bueno y poderoso”, se escucha decir a una habitante mientras observa cómo las tejas salen despedidas por el viento. “Mira esas tejas. Mire todo en la calle. Mire todo cómo está”, agrega al mostrar los daños.

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¿Qué daños provocó el vendaval en Funza?

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En los videos difundidos en redes sociales se observan tejados levantados por la fuerza del viento y partes de las cubiertas que terminaron sobre las vías.

Los registros también muestran cables de la red eléctrica afectados, una situación que habría provocado fallas en el servicio de energía y preocupación entre los habitantes.

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Las imágenes muestran la magnitud de los daños en las viviendas de los sectores afectados, mientras los residentes documentaban lo ocurrido durante el vendaval.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la emergencia en Funza?

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Hasta el momento, el borrador no registra pronunciamientos oficiales de la Alcaldía de Funza ni de la Gobernación de Cundinamarca sobre los daños ocasionados por el vendaval.

Sin embargo, se informó que las autoridades preparaban un puesto de mando unificado para atender la emergencia, tanto por los fuertes vientos como por las lluvias que han afectado recientemente a Bogotá y varios municipios cercanos.

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