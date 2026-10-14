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¿No más trancones entre Soacha y Bogotá? Megaobra cambiará la movilidad para millones de personas

La obra tendrá una inversión de $22.087 millones y busca facilitar los desplazamientos diarios entre Soacha y Bogotá.

Nueva obra en Tibanica
Nueva obra en Tibanica
Jorge Emilio Rey
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

La movilidad entre Soacha y Bogotá enfrenta una alta demanda de desplazamientos diarios, por lo que la conexión entre ambos territorios requiere infraestructura que facilite los recorridos, especialmente para quienes se movilizan en bicicleta.

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En ese contexto, Bogotá, Soacha y la Gobernación de Cundinamarca firmaron un convenio para construir el Ciclopuente de Tibanica, una obra que conectará la Alameda El Porvenir, en Bogotá, con la avenida Terreros, en Soacha. El proyecto tendrá una inversión de $22.087 millones y su adjudicación está prevista para el primer trimestre de 2027.

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El acuerdo fue suscrito por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Según las estimaciones, la infraestructura podría beneficiar entre 1,5 y 1,6 millones de habitantes de sectores de Bosa y Soacha.

¿Cómo será el Ciclopuente de Tibanica?

El proyecto contempla una estructura metálica de 38 metros de longitud sobre la quebrada Tibanica, con espacio para peatones y un carril bidireccional para bicicletas. El diseño también incluye elementos de separación para organizar el tránsito de los usuarios.

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Las obras complementarias incluirían una rampa de acceso por el costado norte, una plazoleta y espacios públicos de conexión en Soacha. En total, se habilitarían cerca de 2.240 metros cuadrados de espacio público y 370 metros de ciclorruta.

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De acuerdo con las proyecciones, el puente permitiría atender diariamente 32.971 desplazamientos peatonales y 7.230 viajes en bicicleta. Además, facilitaría la conexión con sistemas de transporte como TransMilenio y la Línea 1 del metro de Bogotá, y contribuiría a integrar el Parque La Tingua de Tibanica con el Parque Metropolitano Potrero Grande.

¿Cuánto costará la obra y quiénes la financiarán?

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El presupuesto del Ciclopuente de Tibanica asciende a $22.087 millones. Los recursos se distribuirán entre varias entidades mediante aportes económicos y en especie.

La Agencia Regional de Movilidad aportará $17.487 millones para cubrir la construcción, la interventoría, la adquisición de terrenos, la gestión predial y la gerencia del proyecto.

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) contribuirá con $1.754 millones en especie, correspondientes a estudios, diseños e interventoría. La Alcaldía de Soacha aportará $1.464 millones en especie, representados en terrenos municipales necesarios para ejecutar las obras.

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¿Cuándo comenzará la construcción del Ciclopuente de Tibanica?

La adjudicación del proyecto está prevista para el primer trimestre de 2027. El cronograma establece un plazo de ejecución de 25 meses desde la firma del acta de inicio. Este periodo incluye las etapas de gestión predial, licitación, contratación, reconstrucción, construcción y liquidación de los contratos.

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El gobernador Jorge Emilio Rey señaló que el proyecto también mejorará las condiciones de movilidad de los habitantes de 30 barrios de la zona. Asimismo, indicó que la obra complementará el puente vehicular sobre la quebrada Tibanica, cuya adjudicación, según informó, ya se realizó.

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