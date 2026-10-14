Video: fuerte vendaval le quitó el techo a varias casas en Funza, Cundinamarca

Una fuerte emergencia se registró este miércoles, 14 de octubre, en Funza, Cundinamarca, por cuenta de un vendaval que provocó daños en viviendas y afectaciones en la infraestructura del municipio. El fenómeno sorprendió a los habitantes durante la tarde y generó momentos de angustia debido a la fuerza de los vientos, que levantaron techos, derribaron árboles y postes y ocasionaron daños en diferentes sectores.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 300 viviendas resultaron afectadas por el paso del vendaval. La emergencia dejó daños materiales y obligó a las autoridades a desplegar acciones de atención para evaluar la magnitud de lo ocurrido y brindar asistencia a las familias damnificadas.

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La intensidad del fenómeno quedó registrada en imágenes y videos compartidos en redes sociales, en los que se observa cómo las fuertes ráfagas de viento levantan tejas y desplazan diferentes elementos. Las grabaciones también evidencian los momentos de tensión que vivieron los residentes mientras intentaban resguardarse de las condiciones climáticas.

#CUNDINAMARCA. Un fuerte vendaval azotó el barrio México en el municipio de Funza durante la tarde de este 14OCT, dejando varias viviendas destechadas. Los mismos habitantes del sector registraron la emergencia en video a través de redes sociales.



MÁS👉 https://t.co/RJU7423HCZ pic.twitter.com/G2aRvjrR0h — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 14, 2026

En algunos videos difundidos a través de X se escuchan gritos y plegarias de los habitantes, mientras el viento golpea las viviendas y arrastra materiales. Las imágenes dan cuenta de la fuerza con la que se presentó el vendaval y de las dificultades que enfrentaron los ciudadanos durante los minutos más críticos de la emergencia.



De acuerdo con el reporte oficial, entre los sectores que registraron mayores afectaciones se encuentran México, Nueva Gerona, Furatena, Villa Olímpica, Samarkanda, El Hato, Serrezuelita y Bellizca.

En estos barrios se reportaron daños relacionados con el levantamiento de techos, la caída de árboles y postes, así como afectaciones en cables y otros elementos de la infraestructura. La situación generó preocupación entre los residentes, mientras se avanzaba en la revisión de los daños ocasionados por las fuertes ráfagas de viento.

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La emergencia registrada en Funza se presenta en medio de las condiciones climáticas que han generado afectaciones en diferentes municipios de Cundinamarca. Según informó la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, entre el 1 y el 13 de octubre se habían registrado 16 emergencias asociadas a las lluvias, entre ellas tres vendavales.