Acompañamiento psicosocial a docentes que educan en medio del conflicto armado

En el municipio de Argelia, Cauca, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado, docentes de distintas instituciones educativas participaron en una jornada de acompañamiento psicosocial liderada por el Ministerio de Educación y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Se trata de una estrategia que busca atender no solo las condiciones laborales de los maestros, sino también su bienestar emocional, en contextos donde enseñar implica enfrentar múltiples dificultades.

Cristian Reyes, docente de la Institución Educativa Pambial, sede San Antonio Medio, aseguró que estos espacios representan un avance significativo para quienes ejercen su labor en zonas rurales. “Nuestra labor es bastante extensa y estos espacios permiten compartir experiencias con otros compañeros. Son motivadores porque nos brindan herramientas fundamentales para aplicarlas en el campo”, explicó.

El docente también señaló que los retos son constantes: la distancia, la baja conectividad y las fallas en el servicio eléctrico dificultan la planeación y el desarrollo de las clases. “Estas limitaciones se convierten en barreras para ejercer nuestra labor docente”, indicó.



A pesar de las dificultades, resaltó el valor de la experiencia: “Si soy capaz de educar en este contexto, soy capaz de educar en todos. Las barreras nos hacen más resilientes”.

Por su parte, Dalia Mayorga Gómez, docente del Centro Educativo Juanal, sede Angosturas, destacó los desafíos de trabajar en una escuela multigrado en zona rural. “Llegan niños con diferentes ritmos de aprendizaje, unos más interactivos que otros. Son demasiados retos”, afirmó.

Mayorga, oriunda de Almaguer, Cauca, relató además el sacrificio personal que implica su labor, al estar lejos de su familia. “Lo hago por mis hijos, para que culminen su universidad”, expresó. Desde su experiencia, busca motivar a sus estudiantes a continuar sus estudios: “Siempre les digo que hay que dedicarse al estudio, hacer el esfuerzo por salir adelante”.

Publicidad

Ambos docentes coincidieron en que estas jornadas son inéditas en el territorio. “Llevo cuatro o cinco años acá y es la primera vez que veo estas actividades”, afirmó Reyes. En el mismo sentido, Mayorga señaló que en casi una década de trabajo en la región nunca había participado en un espacio similar.

La viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina Acosta, explicó que estas acciones responden a una política estructural del Gobierno nacional. “Estamos convencidos de que cuidar a quien cuida es muy importante”, afirmó.

Publicidad

Según indicó, se han invertido más de 300 mil millones de pesos en la conformación de equipos territoriales que acompañan a los docentes en todo el país. “Los maestros en Argelia han sufrido el conflicto armado, lo que ha generado afectaciones en su estado emocional. Por eso debemos acompañarlos”, señaló.

La funcionaria también destacó que este modelo busca permanencia en el tiempo. “No es un programa temporal, son cambios estructurales que continuarán. El acompañamiento psicosocial será permanente y se espera que se realice de manera mensual”, explicó.

Además, precisó que la estrategia no se limitará a las cabeceras municipales, sino que llegará directamente a las instituciones educativas rurales. “Los equipos se moverán por los diferentes establecimientos, para atender a los docentes en sus lugares de trabajo”, agregó.

Estas jornadas hacen parte de una intervención más amplia en territorios priorizados, donde también se adelantan acciones como ampliación de cobertura educativa, mejora en infraestructura y formalización de plazas docentes.

Aunque persisten desafíos en el sistema educativo, especialmente en financiación y condiciones estructurales, los docentes de Argelia valoran este primer acercamiento institucional como un paso hacia el reconocimiento de su labor en contextos adversos.

