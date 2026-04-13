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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Acusan a policía de asesinar a un menor de 15 años en el oriente de Cali

Acusan a policía de asesinar a un menor de 15 años en el oriente de Cali

La Personería de Cali pide a la Policía que se aclare lo sucedido.

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