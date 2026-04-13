Acusan a policía de asesinar a un menor de 15 años en el oriente de Cali

La comunidad del barrio Llano Verde, en el oriente de Cali, está exigiendo a las autoridades claridad sobre qué fue lo que sucedió con un joven de 15 años, quien fue asesinado este fin de semana en una cancha de ese sector mientras jugaba con sus amigos.

La versión de los familiares del menor, señala que él y otros jóvenes se encontraban desarmados, golpeándose con toallas en el escenario deportivo, cuando fueron requeridos por patrulleros de la policía. Uno de los uniformados habría intentado golpear a otro de los menores y cuando el joven intentó defenderlo, el policía le disparó.

Diana Fernanda Muelas, madre del menor, asegura que fueron los amigos de su hijo quienes le avisaron sobre lo sucedido, cuando ya este había sido trasladado al hospital Carlos Holmes Trujillo, cuando ella llegó al centro asistencial, no le permitieron ingresar y acompañarlo.

"El policía había cogido a un niño que estaba en el grupo de él y le estaba pegando. Otro amigo le dice: vamos, vamos que están pegándole la policía. Entonces mi hijo dice: yo voy y cuando él sale corriendo ahí,el policía saca el arma y le comienza a disparar a mi hijo. A él lo cogieron con un arma. Él no tenía, o sea, si no tenía arma, ¿por qué le dispararon?", señaló la madre del menor.



Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, visitó el territorio para conocer la versión de la familia y amigos del joven sobre lo ocurrido, y ofreciendo acompañamiento y orientación, tras el encuentro aseguró que es urgente conocer la versión oficial de los hechos para evitar su repetición en esta zona vulnerable de la ciudad.

"Citaré a una mesa técnica con la Administración Distrital, la Fiscalía y la Policía Nacional. Exigiremos avances concretos en la investigación de este homicidio que hoy enluta a la ciudad. Mantendremos una supervisión constante sobre el proceso para asegurar que la institucionalidad actúe con la celeridad que el caso amerita", indicó Mendoza.

Desde la Policía Metropolitana de Cali señalaron que actualmente se encuentran recolectando la información del caso, y los relatos de los patrulleros involucrados, para así entregar un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.