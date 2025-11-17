Alcalde de Cali pide plan de choque contra el terrorismo a las Fuerzas Militares

Ante el incremento de acciones terroristas en el suroccidente del país, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le pidió a la cúpula militar implementar un plan de choque nacional para detener la amenaza latente, incrementando la ofensiva no solo contra las disidencias de las Farc, y grandes grupos armados ilegales, sino contra todos las bandas criminales que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

Hay que tener en cuenta que este fin de semana, en menos de 24 horas, en Cali se registraron dos ataques con explosivos, uno contra la estación de Policía de Los Mangos y otro contra las instalaciones de RCN, por lo que el mandatario insistió en tomar acciones contundentes.

"Lo único que nosotros pedimos es mayor contundencia, sobre todo con los terroristas. Hay que capturar a los bandidos Pablito y Marlon, o darlos de baja, o mandarles los Super Tucanos. Tenemos una amenaza latente y es cuestión de tiempo", señaló Eder.

El mandatario caleño reiteró que para que esta ofensiva sea exitosa se debe trabajar en conjunto con las regiones, ofreciéndose a fortalecer las capacidades de la fuerza pública en la ciudad, anunciado así el incremento del presupuesto para la seguridad de la capital vallecaucana de 189 mil millones de pesos.



"Lo que necesiten las fuerzas, con mucho gusto. Si quieren que apoyemos los drones, y la Policía nos da los requerimientos los compramos. Estamos listos para apoyarlos de la forma que sea. Agradezco que el Bloque de Búsqueda siga en Cali, y les brindaremos recursos", finalizó el alcalde de Cali.