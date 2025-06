Alcalde de Cali y gobernadora del Valle rechazaron atentado contra senador Miguel Uribe

Diferentes líderes y mandatarios de Cali y Valle del Cauca unieron sus voces para rechazar el atentado contra el Senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Los políticos Vallecaucanos no dudaron en expresar sus deseos por la pronta recuperación.

Uno de los primeros en pronunciarse fue al alcalde De Cali, Alejandro Éder Garcés, quien, a través de su cuenta de X expresó: “Día oscuro para Colombia. Vuelve la violencia política. Como nación no podemos aceptar esto. ¡No más llamados al odio! El Gobierno nacional debe actuar con contundencia contra los asesinos. Todas nuestras oraciones están con Miguel Uribe y su familia. ¡Cuánto dolor!".

Atentado contra Miguel Uribe sucedió en la tarde del 7 de junio en Fontibón, Bogotá Foto: AFP

Por su parte, la gobernadora del valle, Dilian Francisca Toro, cuestionó este tipo de violencia que afectó el mundo de la política en los años 80 y 90: “Rechazo con firmeza el atentado contra Miguel Uribe. Colombia no puede volver a épocas violentas del pasado. No podemos seguir teniendo por futuro el pasado. Hago un llamado a la unidad y a la calma: no más odio, no más actos criminales. Mi solidaridad con Miguel, su familia y sus seguidores”.

Por el momento se conoce que cerca de las 10 de la mañana en la Plazoleta Jairo Varela se realizará una velatón por la salud de Miguel Uribe.