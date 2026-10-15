Alcaldía presentó el nuevo modelo de gestión semafórica de Cali: así funcionará

La infraestructura semafórica de Cali tendrá un nuevo esquema de operación con el que se busca reducir las fallas, agilizar las reparaciones y mejorar la movilidad en las vías. La medida surge en medio de un panorama que evidencia dificultades en el funcionamiento de estos dispositivos en varias comunas.

De acuerdo con el balance de las autoridades, la ciudad tiene 523 intersecciones semafóricas, pero 25 están fuera de servicio.

Es por esta razón que Enruta estará al frente de las labores operativas. Serán cuatro cuadrillas las encargadas de responder a daños y realizar mantenimientos durante todo el día, incluidos fines de semana y también se dispondrá de siete vehículos para apoyar las intervenciones, entre ellos cuatro camionetas. Este contrato tuvo un valor de 23 mil millones de pesos

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“Hoy asumimos la gerencia de la red semafórica de Cali para garantizar una operación continua y eficiente. Contaremos con mantenimiento permanente, grupos operativos, cuadrillas especializadas y una línea de atención, para que la ciudadanía reporte cualquier novedad. Somos conscientes de que este es un proceso: muchos de los daños que presenta la red son el resultado de varios años de rezago, pero trabajaremos de manera permanente para recuperar el sistema”, afirmó Diana Reina, gerente de EnRuta.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó que, por primera vez, la ciudad contará con un equipo dedicado exclusivamente al mantenimiento y modernización de la red semafórica, labor que estará a cargo de EnRuta como empresa 100% pública.



“Este es un proceso que esperamos estabilizar de aquí a diciembre y que continuará el próximo año, con la modernización paulatina de los semáforos. Además, ya culminamos la liquidación del contrato de semáforos inteligentes de la administración anterior. Queremos dejar una capacidad instalada que garantice la continuidad de este trabajo en las futuras administraciones y permita ofrecer un mejor servicio a todos los caleños”, sostuvo el mandatario.

Por el momento, uno de los primeros objetivos será intervenir 15 intersecciones semaforicas consideradas prioritarias. La selección de estos puntos responderá, principalmente, a las condiciones de riesgo vial y a la necesidad de reducir la probabilidad de siniestros.