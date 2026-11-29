Una operación militar adelantada en el marco de la operación Perseo permitió al Ejército Nacional localizar e inhabilitar una emisora clandestina en zona rural del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca.

El hallazgo se produjo gracias a labores de inteligencia desarrolladas por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, adscrita a la Tercera División.

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De acuerdo con la información preliminar, los equipos encontrados pertenecerían a la Estructura Carlos Patiño, grupo armado ilegal vinculado a alias 'Iván Mordisco'. La infraestructura, cuyo valor fue estimado inicialmente en 75 millones de pesos, contaba con elementos especializados para la transmisión radial y estaría próxima a comenzar a operar.

Disidencias 'Iván Mordisco' Foto: AFP

Las autoridades señalan que este medio de comunicación habría sido dispuesto para difundir propaganda de la organización, ganar influencia entre los habitantes del cañón del Micay y reforzar las estrategias de presión e intimidación contra la población civil.



Durante las labores en el sector, los uniformados también identificaron una amenaza relacionada con la posible presencia de artefactos explosivos improvisados. Frente a esta situación, personal especializado del Ejército adelantó las acciones necesarias para atender y evitar afectaciones a las comunidades rurales.

La Tercera División del Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones en el cañón del Micay para debilitar las estructuras ilegales y contribuir a las condiciones de seguridad en el territorio.