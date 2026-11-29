Con un llamado a proteger especialmente a los menores de edad, la Gobernación del Valle del Cauca pidió a los mandatarios de los 40 municipios y los dos Distritos Especiales del departamento fortalecer las medidas de control frente al uso y comercialización de pólvora durante las celebraciones de Navidad y fin de año.

La recomendación quedó establecida mediante un decreto expedido por la gobernadora Dilian Francisca Toro, en el que se insta a las autoridades locales a tomar acciones para prevenir lesiones ocasionadas por estos artefactos, incluyendo restricciones a su producción, almacenamiento, venta y manipulación.

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“Queremos decirle a los padres de familia y esto es fundamental, que los niños y los jóvenes no pueden usar pólvora. El uso de la pólvora es para las personas que son especializadas en su manejo; los niños lo hacen y en el futuro van a tener consecuencias que van a generar daños para su misma personalidad o para su vida futura. Por favor, padres de familia, esto es de educación y de cuidar a nuestros niños", dijo la gobernadora.

Alcaldía de Cali.

Las cifras del Observatorio de Salud del Valle reflejan la importancia de reforzar estas acciones. Durante la pasada temporada decembrina y de fin de año, incluidos los primeros días de 2026, se reportaron 68 personas lesionadas por pólvora en el departamento. De ese total, 25 eran menores de edad.



El decreto también contempla recomendaciones para los territorios donde está permitida la fabricación y comercialización de artículos pirotécnicos: su manipulación deberá quedar exclusivamente en manos de personal capacitado. Además, plantea la activación de los comités intersectoriales encargados de vigilar y atender situaciones relacionadas con la pólvora, así como la participación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en las labores de prevención y respuesta.

Por su parte, la Policía Nacional y las autoridades municipales tendrán a cargo los procedimientos de incautación de los elementos que no cumplan con las disposiciones legales, además de establecer cuál será su destino final.