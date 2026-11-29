La Alcaldía de Cali anunció que entre el lunes y martes comenzará la entrega del tercer desembolso de ayudas económicas destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los pagos se realizarán a través de los operadores Movii y SuperGIROS.

De acuerdo con Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, los recursos ya fueron habilitados tras las gestiones realizadas ante el Fondo de Inversión Colectiva “Ya estamos listos con el Fondo de Inversión Colectiva, ya sesionamos y entre el día lunes y martes se estará entregando la dispersión por Movii y SuperGIROS. Esperamos que por SuperGIROS podamos hacerlo por más de 15 días, para que todas las personas puedan cobrar”, señaló el funcionario.

Subsidios. Foto: Prosperidad Social.

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Por otra parte, la Administración Distrital confirmó que habrá un cuarto corte de ayudas para las personas que aún no han logrado recibir el subsidio. En este grupo se contemplan casos de beneficiarios que han tenido inconvenientes para reclamar el dinero mediante terceros autorizados o que necesitan actualizar sus datos bancarios para recibir la consignación.

“Vamos a hacer un cuarto corte para las personas que no han podido cobrar estos apoyos económicos, personas que estaban preguntando por el tema del poder y demás, si pueden registrar de nuevo la cuenta bancaria o pueden asistir a SuperGIROS”, precisó Peñuela.



Con estas nuevas jornadas, la Alcaldía busca agilizar la entrega de los recursos y garantizar que el apoyo económico llegue a las familias damnificadas que cumplen con los requisitos establecidos.