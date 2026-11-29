Un caso que involucra a dos menores de edad sacude al municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Kevin Santiago Arana Vallejo, quien se desempeñaba como coordinador de un grupo de ciclismo extremo, fue capturado por su presunta responsabilidad en hechos de carácter sexual contra dos integrantes de esta comunidad deportiva, de 11 y 13 años.

De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían presentado entre marzo y julio de 2026, periodo durante el cual el señalado habría sostenido conversaciones frecuentes con los menores a través de redes sociales. Aunque inicialmente los contactos estaban relacionados con actividades deportivas y recreativas, posteriormente habrían tomado un rumbo sexual.

Menor de edad. Foto de referencia: Meta IA

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Las autoridades establecieron que el hombre presuntamente habría solicitado fotografías y videos íntimos, además de compartir contenido para adultos. También habría utilizado su posición como líder del grupo para presionar a los menores, incluso bajo la amenaza de excluirlos de las actividades de ciclismo.

La captura se llevó a cabo en Tuluá mediante un operativo del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional. Durante el procedimiento fue incautado un teléfono celular que será parte del material de investigación.



En las audiencias preliminares, una fiscal especializada le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. Arana Vallejo no aceptó los cargos, pero el juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.