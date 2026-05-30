Alerta en Cali por hallazgos de cuerpos sin vida de dos mujeres en menos de una semana

La comunidad en Cali está conmocionada pues en menos de una semana fueron encontrados dos cuerpos de mujeres, abandonados en zonas verdes de la ciudad, cuyas causas de muerte aún son un misterio.

El más reciente hallazgo ocurrió en el sur de la ciudad, en inmediaciones del barrio El Lido, ahí la comunidad encontró el cadáver de una mujer, que al parecer presentaba heridas ocasionadas por arma cortopunzante.

Las autoridades iniciaron la recolección de información y pruebas en el lugar donde fueron encontrados los restos para esclarecer este caso, mientras el instituto de Medicina Legal trata de identificar a la víctima.

"Se trata de una mujer de aproximadamente 35 años, en este momento está sin identificar. Precisamente en el marco de esas primeras informaciones, se están adelantando las labores de vecindario, así mismo la recolección de cámaras que haya en el sector donde aparentemente fue dejada unas horas antes", dijo el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.



Este hallazgo se registra solo cuatro días después del caso de Marcela Gómez, la mujer de 26 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un costal, frente a la estación del Mío La Rivera, al norte de Cali. Ella, había sido reportada como desaparecida el pasado 21 de mayo.

Según las autoridades, la mujer habría muerto por asfixia mecánica, debido a las condiciones de su cadáver, y ahora, la investigación continúa entonces para determinar quiénes fueron los responsables de este crimen.

Si bien las autoridades no han indicado que los casos estén relacionados, sí genera preocupación entre la ciudadanía teniendo en cuenta las similitudes en las que fueron encontrados los restos de ambas mujeres