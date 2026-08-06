Así fue el primer encuentro de empresarios vallecaucanos con el nuevo Gobierno nacional

Propacífico sostuvo una reunión con el vicepresidente de la República, Jose Manuel Restrepo, en la que reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno nacional para fortalecer el desarrollo de Cali, el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano.

Durante el encuentro, la entidad destacó la importancia de que la región tenga un papel protagónico en la construcción del país desde los territorios y expresó el compromiso del sector empresarial vallecaucano de aportar activamente a las iniciativas de desarrollo regional.

Entre los temas abordados estuvieron las oportunidades y desafíos de Buenaventura, así como proyectos estratégicos para el Valle del Cauca, entre ellos, el Tren de Cercanías, el aeropuerto y el mecanismo de Obras por Impuestos, considerados claves para mejorar la competitividad y el crecimiento económico de la región.

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"Hablamos de Buenaventura y todas sus potencialidades y retos, de proyectos clave como el tren de cercanías, el aeropuerto y el mecanismo de obras por impuestos. Asimismo, del trabajo realizado desde Valle Compromiso, que ha permitido la generación de oportunidades para los más vulnerables y una construcción de región entre diversos, pasando del discurso a la acción" afirmpo Propacifico a traves de X.

Al término de la reunión, Propacífico agradeció el espacio de diálogo y reiteró su disposición de continuar trabajando de manera conjunta con el Gobierno Nacional para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo del Valle del Cauca, el Pacífico colombiano y el país.