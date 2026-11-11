Atacan subestación de Policía en Crucero de Pandiguando, El Tambo, Cauca

Momentos de tensión y preocupación se viven a esta hora en el municipio de El Tambo, Cauca, luego de que se reportara un ataque contra la subestación de Policía del sector Crucero de Pandiguando. Según las primeras informaciones, los presuntos responsables estarían utilizando drones y ráfagas de fusil contra las instalaciones policiales. Hasta el momento, se desconoce si hay personas heridas o fallecidas como consecuencia de este ataque.

La situación genera mayor preocupación entre los habitantes del departamento, teniendo en cuenta que, horas antes, también se registró un ataque con drones en el sector de Cachimbal, en Santander de Quilichao, donde fue atacado el peaje de esta zona.

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Durante estos hechos, varios niños de instituciones educativas que transitaban por el sector, así como conductores que se movilizaban por este importante corredor vial, quedaron confinados en medio de la situación de riesgo.

Estos nuevos episodios de violencia mantienen en máxima alerta a las comunidades del norte y centro del Cauca, mientras crece la incertidumbre por las condiciones de seguridad en la región. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita esclarecer lo ocurrido y conocer el balance de estos hechos.