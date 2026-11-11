Terremoto en Cali dejó 85 edificios para demoler: así avanza su intervención tres meses después

Tres meses después del terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto, la capital del Valle del Cauca todavía enfrenta el desafío de retirar las edificaciones que quedaron gravemente afectadas por el movimiento telúrico, mientras cientos de familias esperan avances en la recuperación de sus viviendas y sectores.

Según el balance más reciente de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, con corte al 10 de noviembre, 85 edificaciones cuentan con autorización para ser demolidas, de las cuales 21 ya fueron derribadas y otras 13 permanecen en proceso de intervención.

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Las labores continúan en medio de la preocupación de comunidades cercanas a estructuras inestables, especialmente después de que un nuevo temblor reactivara las alertas por posibles colapsos en la ciudad.

¿Cuántos edificios faltan por demoler en Cali?

De las 85 edificaciones autorizadas, 51 todavía no habían iniciado su intervención, según el balance del 10 de noviembre. De estas, 11 se encontraban en fase de preparación para comenzar los trabajos y la posterior remoción de escombros.



Entre las intervenciones figuraban los edificios Arábico y Cuéllar, una construcción de cuatro pisos en el barrio Bretaña y diez viviendas del centro de la ciudad.

Además, las autoridades reportaron que ya habían concluido los trabajos en inmuebles como el Motel Molino Rojo, el edificio Guadalupe y el Hotel Metrópoli Plaza.

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Sin embargo, la situación continúa siendo delicada en otros sectores, pues el pasado 8 de noviembre, el Hotel La Luna registró un desprendimiento de escombros, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad en sus alrededores.

Secretaría de Gestión del Riesgo Cali

¿Cómo deciden qué edificios deben demolerse después de un terremoto?

Antes de intervenir una construcción, los ingenieros deben evaluar los daños estructurales, su estabilidad y el peligro que podría representar para las edificaciones vecinas.

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En Cali, las autoridades adelantan inspecciones en distintas fases para determinar cuáles inmuebles pueden recuperarse y cuáles presentan condiciones que justifican su demolición.

Una vez autorizada la intervención, también debe definirse el método más adecuado. Algunas construcciones pueden desmontarse progresivamente con maquinaria, mientras que otras, dependiendo de sus características y condiciones de seguridad, podrían requerir una implosión controlada.

La elección depende de factores como el número de pisos, los materiales de construcción, el nivel de deterioro y el espacio disponible para trabajar sin comprometer otras estructuras.

JAC barrio Bretaña, Cali.

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La seguridad de los vecinos, otro desafío de las demoliciones en Cali

La intervención de un edificio también puede afectar a quienes viven o trabajan en sus alrededores, pues los trabajos requieren delimitar zonas de seguridad, organizar posibles evacuaciones, controlar la dispersión de polvo y garantizar el retiro adecuado de los escombros.

En un análisis técnico sobre la recuperación de Cali, la firma de ingeniería Atila Demoliciones explicó que nivel de daño, la estabilidad de la construcción, sus características estructurales, la cercanía de otras edificaciones y las condiciones de acceso para la maquinaria son factores determinantes para seleccionar el procedimiento.

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Además, las autoridades deben coordinar cierres viales, proteger los inmuebles cercanos y mantener informadas a las comunidades sobre las actividades que se realizarán.

A tres meses de la emergencia, el enorme reto que enfrenta la capital del Valle del Cauca es retirar las estructuras peligrosas mientras avanza la reconstrucción de los sectores afectados, un proceso que deberá combinar ingeniería con medidas de protección para las familias que todavía viven las consecuencias del terremoto.