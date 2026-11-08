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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Desprendimiento de escombros en el Hotel La Luna reactivó las alertas por riesgo de colapso en Cali

Desprendimiento de escombros en el Hotel La Luna reactivó las alertas por riesgo de colapso en Cali

El hotel, afectado por el terremoto del 10 de agosto, registró nuevos movimientos estructurales. Su demolición ya fue aprobada por el Consejo Distrital y estará a cargo de sus propietarios.

Hotel La Luna sigue en riesgo de colapso y autoridades refuerzan la seguridad
Hotel La Luna sigue en riesgo de colapso y autoridades refuerzan la seguridad.
Foto: Secretaría de Gestión del Riesgo Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

El hotel La Luna, en Cali, ubicado en el sur de la ciudad, y que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas horas registró un desprendimiento de escombros asociado a un movimiento en su estructura. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que alguna persona resultara afectada.

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De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Sin embargo, debido a las condiciones de la edificación, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del inmueble.

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"Se presentaron movimientos estructurales en lo que es el edificio, la estructura denominada Hotel La Luna, para lo cual hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó. No tenemos víctimas fatales ni heridos.", dijo Peñuela.

El funcionario también explicó que la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital para adelantar su demolición, un procedimiento que estará a cargo de los propietarios del hotel.

"Tenemos la protección de la vida restringida, como lo pueden ver en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio.", señaló el funcionario.

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Según indicó Peñuela, actualmente se desarrollan mesas técnicas para avanzar en los aspectos necesarios que permitan ejecutar la intervención y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la demolición.

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