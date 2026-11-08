Atentado con dron contra el peaje de Villa Rica, en el norte del Cauca: reportan daños materiales

Un nuevo ataque contra la infraestructura vial fue reportado en el norte del Cauca. En esta ocasión, el peaje de Villa Rica, ubicado sobre la vía Panamericana y a unos 30 minutos de Cali, habría sido blanco de un atentado con drones cargados de explosivos, presuntamente perpetrado por disidencias de las Farc.

De acuerdo con la información preliminar, la fuerza pública reaccionó a tiempo y logró repeler la maniobra criminal. Por ahora, las autoridades reportan únicamente daños materiales en la infraestructura, sin personas fallecidas ni heridas.

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El hecho se habría registrado en el PR 60+900, sobre la calzada derecha, donde sujetos desconocidos lanzaron una granada contra las instalaciones del peaje. Aunque el lugar contaba con cuatro tranqueras de seguridad, estas no habrían impedido el lanzamiento del artefacto explosivo.

Este nuevo episodio se presenta 24 horas después del ataque contra el peaje de Mondomo, ubicado en zona rural de Santander de Quilichao, también en el norte del Cauca.



Entretanto, la situación en este importante corredor vial que conecta con Cali permanece bajo monitoreo de las autoridades.