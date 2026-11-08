En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Ataque base en Bolívar
Don Omar
Deicy Jiménez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Comerciantes del barrio Obrero podrán instalar mesas y sillas en el espacio público

Comerciantes del barrio Obrero podrán instalar mesas y sillas en el espacio público

Los demás comerciantes ubicados en el área de influencia de la denominada zona T podrán solicitar los permisos ante la Subdirección de Espacio Público para que puedan vincularse a esta iniciativa.

Cali.jpg
Barrio en Cali.
Foto: suministrada.
Por: Alejandro Muñoz
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

La Alcaldía de Cali entregó las primeras 23 autorizaciones gratuitas a comerciantes del barrio Obrero para ampliar temporalmente sus establecimientos con la instalación de mesas y sillas en el espacio público. La iniciativa busca impulsar la actividad económica, atraer visitantes y avanzar en la revitalización de este tradicional sector de la ciudad.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La medida hace parte de un plan piloto de tres meses que se extenderá hasta el próximo 6 de febrero. Durante este periodo, los establecimientos autorizados podrán aprovechar los espacios exteriores de sus locales, bajo condiciones establecidas por la Administración Distrital y sin ningún costo para los empresarios.

Últimas noticias

Ciudad de Popayán es un destino turístico para muchos extranjeros.
Pacífico

Cauca: $800.000 millones para reconstruirse por el terremoto y un potencial exportador sorprendente

Investigan ataque a bala que dejó un muerto y un menor herido
Pacífico

Un hombre murió y un menor resultó herido en medio de balacera en Roldanillo, Valle

Publicidad

“El barrio Obrero comienza a vivir una nueva etapa. Con esta iniciativa buscamos dinamizar la actividad comercial, impulsar la reactivación económica y la revitalización de uno de los barrios más tradicionales de nuestra ciudad”, dijo Daniela Garzón Rojo, coordinadora del equipo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público.

Desde la Alcaldía hicieron un llamado a los demás comerciantes soliciten los permisos. Entre los requisitos establecidos está garantizar una franja libre de mínimo 1,60 metros para la circulación de peatones. Además, las mesas y sillas deben ser móviles y retirarse al finalizar la jornada. Los permisos tampoco autorizan la instalación de parlantes, publicidad en el mobiliario ni la venta o consumo de licor en el espacio público.

“Por eso queremos invitar a todos los comerciantes que hacen parte del área de influencia de la zona T para que se acerquen a la Subdirección de Espacio Público y hagan la solicitud, y puedan participar de esta iniciativa del piloto de autorización”, señaló Garzón Rojo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Administración Distrital espera que esta estrategia permita mejorar las condiciones de organización del sector, generar oportunidades de empleo y fortalecer los negocios que hacen parte de uno de los referentes tradicionales de Cali.

Publicidad

Relacionados

Cali

Alcaldía de Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad