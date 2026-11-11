Congestión portuaria en Buenaventura: buscan evacuar 110.000 contenedores vacíos

El movimiento de contenedores vacíos se ha convertido en uno de los principales desafíos logísticos de Buenaventura. Actualmente, el distrito acumula cerca de 110.000 unidades, una cifra que impacta la movilidad, genera congestión en los corredores de acceso y dificulta el funcionamiento de las terminales portuarias.

La situación cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que por Buenaventura se moviliza el 42 % de la carga de comercio internacional de Colombia, lo que convierte a este puerto en una pieza clave para la economía y la competitividad nacional.

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Frente a este panorama, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, desarrolló durante dos días una agenda de trabajo con autoridades nacionales y locales, representantes de los gremios, empresarios, operadores portuarios, generadores de carga y transportadores. El objetivo fue identificar los principales obstáculos de la operación logística y establecer acciones conjuntas para agilizar la evacuación de los contenedores, mejorar la movilidad y facilitar el acceso a las terminales.

“Hoy tenemos un verdadero dolor de cabeza. Además de los problemas de las vías, tenemos una acumulación de contenedores vacíos en todo Buenaventura. Por cada cuatro contenedores que entran, solamente sale uno. Esto nos ha llevado a una acumulación de 110.000 contenedores que necesariamente tenemos que evacuar”, explicó la ministra Noguera.



Durante la visita también se realizó un recorrido por la bahía interna, donde se conoció de primera mano la operación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Aguadulce y Muelle 13, infraestructura que próximamente entrará en funcionamiento.

Asimismo, el Gobierno anunció la reactivación, el próximo 29 de noviembre, del sistema de información #767 del Invías, una herramienta que permitirá a los usuarios consultar las condiciones de las carreteras y reportar emergencias.