Autoridades alertan contaminación del río Dagua por minería ilegal en zona rural de Buenaventura

Una comisión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) llevó a cabo una inspección técnica en aguas del río Dagua, en el sector de La García, ubicado sobre la vía Buenaventura-Lobo Guerrero, donde se identificaron actividades de minería ilegal.

De acuerdo con Wilson García, asesor de la entidad, la seguridad en esa zona es un factor determinante, por lo que cualquier acción de control debe realizarse con el acompañamiento de la Fuerza Pública, debido a la presencia de grupos armados.

“Es importante mencionar que en la zona hay condiciones de orden público alteradas, por lo que se hace difícil el acceso y el control. También fue informada la Fuerza Pública de esta situación. No obstante, la próxima semana, en el contexto de la Mesa Regional Minera, la CVC podrá explicar en detalle lo que está aconteciendo en este sector”, dijo García.

El funcionario explicó que la inspección se realizó tras denuncias de la comunidad, que alertó sobre personas realizando extracciones sin autorización, además de verificar en el Registro Minero Nacional que no existe ningún título o permiso que respalde la explotación minera en ese sector.



“Allí se pudo identificar que efectivamente se están llevando a cabo labores de minería; encontraron algunos elementos que se usan para el lavado de material, intervención en la franja protectora y vestigios de utilización de maquinaria amarilla para la extracción de los recursos naturales”, señaló el vocero de la entidad.

Es por esta razón que ya la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades de Buenaventura, con el fin de que se adopten las medidas correspondientes frente a esta actividad ilegal.