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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades alertan contaminación del río Dagua por minería ilegal en zona rural de Buenaventura

Autoridades alertan contaminación del río Dagua por minería ilegal en zona rural de Buenaventura

Con dragas y maquinarias pesada las bandas de dedicadas a la extracción ilegal de oro están destruyendo el cauce del río. La CVC dijo que es imposible acceder a esa zona por razones de seguridad.

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