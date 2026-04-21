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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Bala perdida deja a niño de 10 años hospitalizado en Cali tras riña que terminó en disparos

Bala perdida deja a niño de 10 años hospitalizado en Cali tras riña que terminó en disparos

El menor resultó herido en la parte izquierda de su tórax y continúa siendo atendido por los médicos en la Fundación Clínica Infantil Club Noel.

Un niño de 10 años resultó herido por una bala perdida, en medio de un enfrentamiento en zona rural de Cali.
Un niño de 10 años resultó herido por una bala perdida en Cali.
Foto: tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Un pequeño niño de 10 años de edad permanece hospitalizado en un centro asistencial de Cali, tras resultar herido por una bala perdida. El menor se encontraba a las afueras de su casa, en la vereda Pilas del Cabuyal, del corregimiento de Los Andes, en el momento en el que sujetos se enfrentaron a disparos y uno de los proyectiles lo impactó.

Según la Policía, el hecho inició como una riña, entre hombres que se encontraban departiendo en la zona, después los ánimos aumentaron, desatando así una balacera en la que resultó afectado el menor. Tras el incidente, los sujetos abordaron un vehículo particular para escapar y en inmediaciones de la Calle 5ta. con carrera 5ta, lo abandonaron.

"Este grave suceso constituye una vulneración directa a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Es inaceptable que la niñez caleña continúe expuesta a hechos de violencia que ponen en riesgo su vida e integridad. Hacemos un llamado urgente a las autoridades, para que adelanten las investigaciones necesarias que permitan esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y garantizar justicia", indicó el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

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El menor resultó herido en la parte izquierda de su tórax y continúa siendo atendido por los médicos en la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Mientras tanto, las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda para dar con los involucrados en la riña que finalizó en una balacera.

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