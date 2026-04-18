Funcionaria de Parques Nacionales fue asesinada en intento de hurto en Cali

Como Loren Lizbeth Osorio Mera, de 36 años, fue identificada la mujer que murió tras ser atacada con arma blanca al interior de un establecimiento de comercio ubicado en el barrio Antonio Nariño, en el oriente de Cali. La víctima era funcionaria del área administrativa de Parques Nacionales Naturales, en la sede de Pance.

Según las autoridades, la mujer sostuvo una discusión con el agresor, quien posteriormente la atacó, ocasionándole dos heridas, una en el cuello y otra en la región del tórax. A pesar de que fue trasladada hasta el Hospital Carlos Carmona, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

“Yo recibí una llamada del dueño de los locales y me dice que a mi hermana la hirieron por robarla, eso fue en el local de mi mamá, y cuando llego veo todo acordonado, y uno de los policías que estaba ahí me dijo que lamentablemente mi hermana falleció. Me dicen que ella pidió auxilio, pero nadie la quiso auxiliar en el momento, y ya cuando llegó al hospital ya no tenía signos vitales”, dijo Daniela Osorio, hermana de la víctima.

Las autoridades indicaron que la hipótesis principal apunta a un intento de hurto, aunque el caso es materia de investigación por parte de las autoridades. El presunto responsable, una vez cometido el crimen, huyó del lugar en una bicicleta con rumbo desconocido.



“Me dijeron que la habían intentado robar y que ella trató de defenderse. Me dicen que el ladrón, que era de tez negra, pasó, miró hacia adentro del local y se devolvió, pero no se robó nada, o sea, no se llevó nada, se llevó a mi hermana. Él la apuñaló y con una sola apuñalada fue que ella falleció desangrada. Mi hermana era la hija mayor, era todo para mí y el pilar de la casa”, expresó Osorio.

Según el relato de la hermana, al momento de los hechos la víctima se encontraba ayudando a trabajar en el local de su madre, ya que estaba en día de descanso debido al día cívico decretado por el Gobierno nacional. La mujer era profesional en administración de empresas y madre de un menor de edad.