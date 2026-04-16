Encuentran sin vida en Cali a reconocido líder chocoano reportado como desaparecido

Consternación ha generado el hallazgo sin vida de Jesús Eduardo Valderrama Copete, un reconocido líder del departamento del Chocó y exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación, quien había sido reportado como desaparecido en la ciudad de Cali.

Valderrama, de 62 años y contador público de profesión, salió de su residencia ubicada en el barrio Departamental el pasado 12 de abril. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con él, lo que llevó a reportar su desaparición ante las autoridades.

Tras 72 horas de incertidumbre, se confirmó el hallazgo de su cuerpo en el sector del Ingenio, al sur de Cali, en circunstancias que aún son materia de investigación

Valderrama Copete era ampliamente respetado por su liderazgo y compromiso social. Nació en Istmina, Chocó, y posteriormente se trasladó a la capital del Valle del Cauca, donde realizó sus estudios universitarios y consolidó una trayectoria de más de 30 años al servicio de la Fiscalía. Durante su vida, se destacó por su cercanía con la comunidad y su constante disposición para ayudar a quienes más lo necesitaban.



"Exigimos a las autoridades competentes celeridad frente al caso de nuestro compañero y lider , quien era un ejemplo, siempre estaba en servicio a la comunidd" dijo Freddys cabezas , presiente Federacion Colonias del Pacífico.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las causas del crimen.