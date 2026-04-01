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Motociclista, al parecer ebrio, chocó contra un poste en Rionegro y arrolló a tres personas

La prueba de alcoholemia que se le practicó al conductor arrojó grado 3. El accidente, además, dejó dos vehículos con daños.

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