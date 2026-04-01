Motociclista, al parecer ebrio, chocó contra un poste en Rionegro y arrolló a tres personas

Aparatoso accidente en el Oriente antioqueño de un hombre que chocó contra un poste de energía dejó a varias personas lesionadas y dos vehículos con daños. La persona que provocó el accidente se encontraba en estado de embriaguez.

Los accidentes de tránsito son una constante situación contra la que autoridades y entidades públicas, luchan constantemente a través de campañas de prevención y concientización. Sin embargo, los casos se siguen reportando y en su mayoría son cometidos por imprudencias de los mismos conductores.

Este hecho se registró en las últimas horas en el sector conocido como Alto del Medio, en el municipio de Rionegro, oriente antioqueño. Allí un hombre que conducía una motocicleta a alta velocidad, perdió el control del vehículo y colisionó de frente contra un poste del alumbrado público.

Según la información reportada por las autoridades tras el choque del sujeto, el vehículo continuó su trayectoria, arrollando a tres personas que se encontraban en el sector, se trata de un ciclista y dos peatones. La moto continuó su recorrido y fue detenida por un carro que se encontraba estacionado.



De inmediato la comunidad alertó a las autoridades sobre este hecho, hasta el sitio llegaron hombres del cuerpo de bomberos de Rionegro, agentes de tránsito y de la Policía para auxiliar a los heridos. Posteriormente, se le practicó una prueba de alcoholemia al conductor, la cual arrojó grado tres de embriaguez.

Ante esta situación, los uniformados de la policía procedieron con la captura del conductor por el delito de lesiones personales. Por su parte, las autoridades de tránsito inmovilizaron el vehículo y suspendieron la licencia de conducción. La persona mayormente lesionada, un hombre mayor de edad, fue trasladada a la Clínica Somer, donde recibe atención médica.