"Es una estrategia de control de la niñez": Indepaz sobre disidentes dentro de escuelas en el Naya

La llegada de las disidencias de las Farc a diferentes instituciones educativas del sector del Naya, en el suroccidente del país, para entregarles a los estudiantes útiles escolares y material de propaganda alusiva a su grupo armado, ha encendido las alarmas de autoridades, organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad internacional.

La presencia del frente 'Jaime Martínez' en las aulas de clase no solo refleja un posible adoctrinamiento de los niños de las zonas rurales de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, sino que aumenta el riesgo de reclutamiento de menores en la zona, donde varios disidentes incluso se encuentran inflitrados en estas instituciones, como estudiantes.

"Lo ocurrido en el Naya, es absolutamente inaceptable. Ningún grupo armado puede entrar a una escuela, acercarse a niños, niñas y adolescentes, ni utilizar cuadernos o material escolar para hacer propaganda o ganar una supuesta influencia. Constituye una forma de instrumentalización de menores y una grave violación de sus derechos. Este tipo de prácticas buscan normalizar la presencia armada, generar simpatías y abrir camino al reclutamiento aprovechándose de la vulnerabilidad de las comunidades. Hay que ser claros no se trata de una ayuda social. Se trata de una estrategia de control y presión sobre la niñez", señaló el director de INDEPAZ, Leonardo González.

Otro factor del video conocido recientemente que llamó la atención de organizaciones de derechos humanos, es la insignia de la Cruz Roja que portaban algunos de los disidentes, ya que este es un icono protegido a nivel internacional y que debe ser de uso exclusivo de la misión humanitaria.



"Están cometiendo una infracción directa del DIH por el uso indebido del logo, el cual está siendo utilizado en chalecos de actores armados para entrar a las instituciones educativas y dejar en la memoria de los niños y niñas, la idea de que ese logo esté relacionado con el grupo ilegal, agravando aún más la situación", explicó Lina Tabares, de la Fundación Territorio de Paz.

El reclutamiento de menores en los departamentos de Valle y Cauca es una problemática que se ha venido incrementado, en los últimos tres años, solo en Jamundí, se han documentado 300 casos de menores reclutados tanto en la zona rural, como en el casco urbano, situación que principalmente se está registrando en las escuelas y a través de las redes sociales.