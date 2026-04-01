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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Es una estrategia de control de la niñez": Indepaz sobre disidentes dentro de escuelas en el Naya

"Es una estrategia de control de la niñez": Indepaz sobre disidentes dentro de escuelas en el Naya

En los últimos tres años, solo en Jamundí, Valle, se han documentado 300 casos de menores reclutados tanto en la zona rural, como en el casco urbano.

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