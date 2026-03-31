Así fue la operación de rescate a hermanitos que se escondían de disidencias de ‘Calarcá’

La operación militar fue hacia las 3:00 de la mañana donde se logró ubicar a los menores de edad, quienes se encontraban escondidos en una zona de vegetación densa en la selva. Dos de ellos, hombres de 16 años, fueron los primeros en salir al punto de encuentro con los soldados. Posteriormente, los guiaron hasta el lugar donde se encontraban las demás, una joven de 18 años y tres menores de edad.

Fuentes confirman que Juan Agudelo, alias ‘Urías’, y Diana Agudelo, alias ‘La Morocha’, estaban buscando al padre de los menores para ajusticiarlo. Ya secuestrado, la víctima alcanza a escuchar a esos dos criminales diciendo que iban tras sus hijos para reclutarlos o asesinarlos, ese fue el momento en el que se escapó y les pidió que se escondieran mientras él alertaba a las autoridades.

Una vez seguro en una unidad militar, el hombre alertó al Ejército y se desplegó la operación militar que llevó finalmente a su rescate. En total, fueron recuperados cinco menores de edad y una joven de 18 años.

Rescate a hermanitos que se escondían de disidencias de ‘Calarcá’ Foto: suministrada

Tras permanecer varios días escondidos en zona rural de Peñas Coloradas, los hermanos fueron transportados vía aérea desde Cartagena del Chairá hasta Florencia. Sus padres, quienes habían escapado de un secuestro a manos de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, también fueron evacuados para el reencuentro familiar.



Por estos dos criminales, alias ‘Urías’ y alias ‘La Morocha’, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 400 y 200 millones de pesos, respectivamente, por información que lleve a su captura.