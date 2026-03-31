En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Banco de la República
Niños rescatados Caquetá
Melgar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Así fue la operación de rescate a hermanitos que se escondían de disidencias de ‘Calarcá’

Así fue la operación de rescate a hermanitos que se escondían de disidencias de ‘Calarcá’

El padre de los seis hermanos, cinco de ellos menores, escuchó a los criminales cuando planeaban reclutar a sus hijos. Las víctimas permanecieron varios días escondidas.

Rescate a hermanitos que se escondían de disidencias de ‘Calarcá’
Rescate a hermanitos que se escondían de disidencias de ‘Calarcá’
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad