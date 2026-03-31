Hay siete vías con novedades y dos con cierres preventivos durante Semana Santa en Antioquia

De cara a la alta movilidad esperada durante la Semana Santa, las autoridades reportaron el estado actual de varias vías en Antioquia, donde siete corredores presentan novedades y dos más tienen cierres programados como medida preventiva.

Entre las principales afectaciones se encuentra la vía La Mansa–Primavera, en jurisdicción de Ciudad Bolívar, donde en los kilómetros 36 y 37 se mantiene paso a un solo carril con controles intermitentes cada 45 minutos debido a condiciones de la vía. En el sector La Quiebra, entre Santa Bárbara y La Pintada, también hay reducción a un carril, además de restricción para vehículos de carga superiores a 3.4 toneladas en sentido Medellín–La Pintada.

En el municipio de Caldas, específicamente entre La Miel y Monte Azul, el paso está restringido por movimientos de tierra, mientras que en Cañasgordas se reporta control vehicular a un carril por deslizamientos en la vía hacia Dabeiba. Situación similar se presenta en Caramanta, sector Arquia, donde hay afectaciones en la calzada.

Recordemos que fuera de estas novedades, la vía entre Concordia y Betulia está afectada por una falla geológica de grandes proporciones que lo mantiene con cierre total desde hace 48 horas.



Por su parte, en San Jerónimo, en el tramo hacia Medellín, se implementa cierre parcial con contraflujo en el sector Meloneras. Asimismo, en Amagá, sector La Arenera, se mantienen pasos regulados entre semana.

En cuanto a cierres programados, se destacan dos puntos clave: la vía Los Llanos–Tarazá, en Yarumal, con restricciones temporales hasta finales de abril, y un cierre parcial en Ciudad Bolívar por obras de seguridad vial, con intervenciones diurnas y nocturnas.

Por lo pronto, las autoridades recomiendan a los viajeros planear sus recorridos, atender las indicaciones en carretera y consultar los canales oficiales antes de desplazarse durante la temporada.

