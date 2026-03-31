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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hay siete vías con novedades y dos con cierres preventivos durante Semana Santa en Antioquia

Hay siete vías con novedades y dos con cierres preventivos durante Semana Santa en Antioquia

Las autoridades recomendaron planear los recorridos con tiempo y verificar antes de iniciar el recorrido el estado de la vía. Sigue complicada la movilidad entre Betulia y Concordia.

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