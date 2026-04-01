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Protestas en el hospital Centenario de Sevilla, Valle, por incumplimiento de pagos de las EPS

El personal del hospital teme que se repita la historia de décadas atrás, donde el hospital tuvo que cerrarse.

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