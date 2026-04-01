Protestas en el hospital Centenario de Sevilla, Valle, por incumplimiento de pagos de las EPS

Dos días consecutivos llevan los trabajadores del Hospital Departamental Centenario de Sevilla, en el norte del Valle del Cauca, protestando por el incumplimiento de pagos por parte de la EPS Emssanar, que hoy los tienen sin recibir sus salarios, y sin poder cumplir con las obligaciones de los proveedores.

Las directivas del hospital indican que a pesar de muchos intentos para llegar a un acuerdo con la entidad, la respuesta ha sido nula, por lo que el personal inició una serie de plantones en los que suspenden temporalmente la atención, como un llamado al Gobierno Nacional y a la Duperintendencia de Salud a encontrar una solución.

"Creíamos que íbamos a lograr un buen acuerdo de pago de los más de 13 mil millones de pesos que le deben al hospital. Sin embargo, en los últimos días no se han cumplido los compromisos que habían adquirido, de poder suscribir ese acuerdo de pago. Además, no llega al giro ordinario y corriente. Emssanar ha sido definitivamente la EPS que durante muchos meses se ha desentendido de este pago oportuno", aseguró la gerente del hospital Claudia Marcela González.

La manifestación se realiza a las afueras del centro asistencial, con pancartas y arengas por parte del personal de la salud, entre los participantes del plantón hay trabajadores que llevan varios años vinculados a la institución, quienes señalaron que hace tres décadas, se vivió una situación similar en el municipio, que hizo que por varios años el hospital estuviera cerrado.



"Yo espero que el pueblo sevillano apoye al hospital, si no tenemos hospital, ¿dónde vamos a ir? Los de Zarzal cogen para Cartago, los de Cali cogen para otra entidad y nosotros ¿para dónde vamos? Nos van a decir lo mismo que nos dijeron hace 30 años? que el hospital no se necesita, y sólo hace falta un helicópteto para bajar los pacientes hasta Tuluá. Entonces ahí les dejo la inquietud", dijo Yolanda Vargas, trabajadora del hospital Centenario de Sevilla.

Los manifestantes aseguran que se seguirá prestando la atención a los pacientes, sin embargo advierten que de no tener una respuesta por parte de la Supersalud o de Emssanar, posiblemente puedan iniciar bloqueos en las vías de acceso al municipio, pues esta deuda afecta la atención de más de 20.000 usuarios en Sevilla, y otros municipios del norte del Valle.