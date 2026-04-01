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Gaula capturó a exdirector de Tránsito de San Gil, Santander, por presunta extorsión

El exfuncionario, quien además fue concejal en este municipio santandereano, al parecer exigía 100 millones de pesos para la devolución de un vehículo.

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