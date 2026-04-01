Gaula capturó a exdirector de Tránsito de San Gil, Santander, por presunta extorsión

En un operativo realizado por agentes del Gaula de Santander, fue capturado Oliverio Navas Rodríguez, exconcejal y exdirector de Tránsito del municipio de San Gil. La detención se produjo en el momento en que Navas presuntamente recibía la suma de 100 millones de pesos, dinero que, según las autoridades, sería el pago de una extorsión exigida a una ciudadana.

La Fiscalía 21 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales lideró el procedimiento judicial tras una denuncia que vincula al exfuncionario con hechos ocurridos hace cuatro años. De acuerdo con el expediente, mientras Navas Rodríguez ejercía como director de Tránsito de San Gil, se habría realizado la inmovilización de un vehículo; posteriormente, se presume que el hoy procesado solicitó la mencionada cifra de dinero a la propietaria para tramitar la devolución del automotor.

Aunque el proceso judicial comenzó bajo la figura de constreñimiento, el ente acusador modificó los cargos tras recolectar nuevos elementos materiales probatorios, imputándole finalmente los delitos de extorsión y fraude procesal.

Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías legalizó la captura de Navas Rodríguez. El dirigente político, quien había sido candidato a las alcaldías de Charalá y Barichara y es reconocido por su vinculación al equipo de trabajo del senador Jaime Durán Barrera, no se allanó a los cargos imputados.



Al finalizar la diligencia, el juez determinó imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia.

Después de su participación en política en la Provincia de Guanentá, se conoció que Oliverio Navas se dedicó a negocios personales e incluso se desempeñó como contratista en el Acueducto de San Gil.