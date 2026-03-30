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Hombre abandonó a tres perritos en pleno centro histórico de Rionegro, Antioquia: quedó en video

Autoridades adelantan las acciones correspondientes para identificar y ubicar al responsable de este caso de abandono en medio de la lluvia.

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