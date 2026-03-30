Hombre abandonó a tres perritos en pleno centro histórico de Rionegro, Antioquia: quedó en video

Hay indignación en el municipio de Rionegro, Antioquia, tras conocerse un caso de abandono animal en pleno centro histórico del municipio. Las autoridades activaron un operativo de búsqueda del responsable de este hecho.

Todo este hecho quedó registrado en video por una de las cámaras de vigilancia de un establecimiento público que está ubicado en el centro del municipio, cerca del lugar en el que fueron abandonados los caninos. Gracias a la difusión de las imágenes se logró poner a salvo la integridad de estos tres cachorros.

En el video se puede observar cómo en horas de la noche y en medio de la lluvia, al lugar llega un hombre con una caja plástica en sus manos, al interior de la caja se encontraban los cachorros, el hombre los deja un una de las esquinas del sector y sale de inmediato del sitio cubriendo su rostro con un sombrero que lleva puesto.

Segundos después de que los perros son abandonados a su suerte, y el hombre se aleja del sitio, los cachorros comienzan a salir uno a uno de la caja y caminan desorientados por unos cuantos segundos antes de alejarse del sitio,



“Trabajadores del sector La Pola, al llegar a sus puestos de trabajo, se encuentran con una caja y tres cachorros, ellos de inmediato reportan a la línea dispuesta por la Administración Municipal, nosotros, como Centro de Bienestar Animal, acudimos al lugar, donde encontramos tres cachorros de entre dos y tres meses de edad. Estos cachorros, aparentemente en buen estado, son llevados a nuestro Centro de Bienestar Animal”, dijo sobre el caso Luisa García, subsecretaria de medio ambiente de Rionegro.

Con la ayuda de las cámaras del Centro de Monitoreo y Control, las autoridades adelantan las acciones correspondientes para identificar y ubicar al responsable de esta conducta. Además, se activó el protocolo de rescate a través de CEIBA, logrando la atención oportuna de los animales, quienes fueron puestos bajo protección para garantizar su bienestar y recuperación.

Recordemos que en Colombia existe un marco legal que sanciona este tipo de conductas. La conocida “Ley Ángel” establece medidas más estrictas contra el maltrato animal, contemplando sanciones que incluyen multas y procesos legales para quienes incurran en abandono, negligencia o agresión contra los animales.