Falleció la adulta mayor afectada por la explosión de una pipeta en Rionegro, Antioquia

Aunque Ana Teresa Duque batalló por su vida durante varios días, las consecuencias de la explosión de una pipeta de gas en el municipio de Rionegro terminó cobrando la vida de la mujer de 72 años que se encontraba al interior de una vivienda cuando el accidente ocurrió y la dejó gravemente afectada.

Lo que se ha podido saber es que el incidente ocurrió, al parecer, por la acumulación de gases que hizo que la pipeta explotara y dejara a Duque debajo de los escombros del inmueble a la espera que las autoridades correspondientes lograran su rescate que se hizo luego de varios minutos.

Tras sacar a la mujer, Duque fue llevada de manera inmediata hasta un centro hospitalario del Oriente antioqueño en donde fue atendida de manera prioritaria debido a las graves heridas que tenía en varias zonas de su cuerpo.

Luego de varias horas internada, se conoció que la adulta mayor había sufrido la amputación de una de sus piernas, situación que puso la salud de la mujer en un estado crítico con el paso de cada hora.



Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que hicieron los especialistas en salud, Ana Teresa Duque no se pudo recuperar tras el accidente repentino y en las últimas horas las autoridades en el municipio de Rionegro confirmaron la muerte de la adulta mayor luego de batallar durante casi cinco días en un hospital.

Finalmente, las autoridades en el Oriente antioqueño le pidieron a la ciudadanía tener cuidado con el servicio de gas domiciliario y estar pendientes la instalación de las pipetas como medida preventiva para evitar este tipo de hechos que enlutan a la subregión.