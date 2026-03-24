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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Falleció la adulta mayor afectada por la explosión de una pipeta en Rionegro, Antioquia

Falleció la adulta mayor afectada por la explosión de una pipeta en Rionegro, Antioquia

La mujer había sufrido graves quebrantos de salud que no pudo superar a pesar del esfuerzo de los médicos.

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