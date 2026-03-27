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Buga, Buenaventura, Calima y Cali, principales destinos en el Valle del Cauca durante Semana Santa

En la Termina de Transportes de Cali se espera movilizar más de 95.000 pasajeros entre este sábado y el domingo de Ramos, y en total 350 mil usuarios durante toda la semana.

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