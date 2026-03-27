Buga, Buenaventura, Calima y Cali, principales destinos en el Valle del Cauca durante Semana Santa

El Valle dell Cauca espera más de 600.000 visitantes durante la Semana Santa, quienes buscan en el departamento tanto la programación religiosa relacionada con la época y actividades de recreación y descanso.

El lugar más visitado usualmente es el municipio de Buga, con la basílica del Señor de los Milagros, ahí se proyecta la llegada de más de 180.000 personas, que podrán hacer recorridos en los diferentes templos y disfrutar de la oferta gastronómica del centro del Valle.

"Tendremos más de 10 procesiones en el Centro Histórico y en nuestros barrios tradicionales, el Festival Nacional e Internacional de Danza Folclórica Religiosa con Ecuador como país invitado y la participación de nueve departamentos, además de la segunda Feria de Exposición de Artesanía Religiosa Ciudad Señora", señaló Karol Martínez, alcaldesa de Buga.

Otros destinos para el turismo religioso en el departamento son los municipios de Bolívar, Sevilla, Cartago, La Unión y Cali, sin embargo, no es la única oferta, pues también los turistas pueden visitar los pueblos mágicos y el Pacífico vallecaucano.



"Estamos posicionando lo que es el paisaje cultural cafetero en el norte del Valle, pero además de ello, con nuestros pueblos mágicos como Sevilla, Roldanillo y Calima Darién. Por supuesto no nos podemos alejar de lo que significa la costa pacífica, las playas, Buenaventura con su gastronomía, con su cultura y con todo lo que es el componente de sol y playa", dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle.

Desde este fin de semana inició el movimiento de viajeros en el Valle del Cauca, en la Termina de Transportes de Cali se espera movilizar más de 95 mil pasajeros entre este sábado y el domingo de Ramos, y en total 350 mil usuarios durante toda la semana.

Mientras tanto en las vías del departamento ya están dispuestos los corredores seguros, con más de 4.000 policías que velarán por la seguridad de los viajeros.

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En Cali se mantendrá vigente la medida del pico y placa los días lunes martes y miércoles, y durante el domingo de resurrección habrá una medida especial en la Vía al Mar, con el pico y placa en el km 18, donde de 3:00 a 5:00 de la tarde se permitirá el ingreso de vehículos con placas terminadas en par, y de 5:00 a 7:00 de la noche a los de placa impar.

Los destinos favoritos de los viajeros vallecaucanos son: Buga, con la basílica del señor de los milagros, Buenaventura, Calima el Darién y la ciudad de Popayán.