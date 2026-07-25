Cali celebra en grande: música, deporte y cultura por sus 490 años

Hoy, sábado 25 de julio, Cali conmemora sus 490 años de fundación con una programación especial que se extiende durante todo el día y que hace parte de una agenda de más de 40 actividades gratuitas programadas por la Alcaldía Distrital durante julio y otros meses de 2026.

La celebración busca resaltar la identidad, la historia, la cultura y la diversidad de la capital del Valle del Cauca, con actividades para distintos públicos y en diferentes sectores de la ciudad. El alcalde Alejandro Eder invitó a caleños y visitantes a participar de esta programación y a celebrar el aniversario de la ciudad.

"Caleños cumplimos 490 años, tenemos el orgullo de tener la ciudad más antigua de américa del sur, y queremos celebrarlo con toda", mencionó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La jornada comenzó con un recorrido guiado de avistamiento de aves, entre las 8:00 de la mañana y las 10:30 de la mañana, en la ribera del río Cali. A partir de las 4:00 de la tarde, la programación continuará con ‘Cali Entretejida’, en el Bulevar de Oriente; la Feria de Servicios, en el barrio La Isla; y el partido ‘Cali 490’, en el estadio Pascual Guerrero donde creadores de contenido se pondrán los guayos.



La agenda también incluye presentaciones artísticas en las comunas 3, 8, 14 y 19, además de actividades deportivas como el Revolution Triatlón y baile deportivo. En la noche, la Plaza de Cayzedo será escenario, desde las 5:00 de la tarde, del Gran Concierto de los 490 años de Cali, con la presentación de Jimmy Saa. Posteriormente, entre las 6:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, habrá conciertos en el barrio Obrero y el Bulevar de Oriente.

De acuerdo con la gerente de Proyectos Especiales, Mabel Lara, la programación fue diseñada para llevar la celebración a distintos territorios de la ciudad y reunir actividades culturales, deportivas, artísticas y comunitarias. La agenda de cumpleaños continuará durante los próximos días con más eventos gratuitos para caleños y visitantes.