Cali tendrá jornada de restablecimiento de contacto familiar para ciudadanos venezolanos

En Cali, la comunidad venezolana, autoridades, organismos de socorro y la ciudadanía en general continúan uniendo esfuerzos en solidaridad para brindar ayuda a las familias damnificadas por el terremoto en el vecino país.

Desde la seccional Valle de la Cruz Roja, por ejemplo, se habilitó la línea de emergencia 132 y una línea de WhatsApp para ayudar a los venezolanos que residen en la capital vallecaucana a ubicar a sus familiares con quienes todavía no han podido comunicarse.

Este sábado, especialmente, se desarrolla una jornada en la plazoleta Jairo Varela, donde se brindará apoyo a quienes aún no tienen información sobre sus seres queridos. También se ofrecerá acompañamiento psicosocial.

"Si necesitan información para buscar familiares o allegados que estén perdidos en Venezuela, pueden escribir a la línea de WhatsApp 310-279-5325. Esta es una línea de la Cruz Roja Colombiana. Para las personas que quieran hacer donaciones para apoyar a los hermanos venezolanos en medio de esta tragedia, los invitamos a que visiten las redes de la Cruz Roja Colombiana y que lo hagan a través de la Cruz Roja para estar seguros de que lo que aporten llegue al destino indicado", aseguró el alcalde Alejandro Eder.



Mientras tanto, la Fundación Unidos Colombia y Venezuela (FunColVen) continúa recolectando ayudas humanitarias en Cali para enviarlas lo más pronto posible a Cúcuta y, desde allí, transportarlas al vecino país. Hay que tener en cuenta que, según el más reciente censo realizado por la Alcaldía, en Cali residen más de 130 mil ciudadanos venezolanos.

