Capturaron en Cali mujer que integraba red de explotación sexual en Italia

En medio de un operativo adelantado en el barrio Alameda, comuna 9 de Cali, las autoridades lograron la captura de una mujer colombiana buscada con circular roja de Interpol, quien es requerida por las autoridades en Italia, al ser señalada como integrante de una red dedicada a explotar sexualmente a mujeres en la ciudad de Catania de ese país.

La investigación reveló que esta organización criminal operaba bajo un esquema de imposición de deudas altísimas para garantizar el sometimiento de las víctimas que en su mayoría eran mujeres colombianas.

"Esta mujer era solicitada por extorsión y explotación sexual, hechos relacionados al parecer con una estructura criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas eran sometidas mediante amenazas y la imposición de deudas y coerción económica, afectando no solo su integridad y libertad, sino también la tranquilidad de todas sus familias", señaló el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía de Cali.

La detenida quedó a disposición de la Fiscalía, mientras se avanza la comunicación con el país italiano para formalizar la documentación necesaria para el proceso de extradición.



"Hemos advertido varias veces los riesgos de las redes de trata de personas y explotación sexual. Este resultado demuestra la importancia de la articulación institucional y la cooperación internacional para combatir estas estructuras criminal", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.