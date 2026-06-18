Casi 100 excombatientes de Comandos de Frontera se concentran en ZUT en Putumayo

Con el lema “le apuesto a la vida, le cumplo a la paz”, 99 combatientes de los Comandos de Frontera se concentraron en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la zona rural del municipio de La Hormiga, en Valle del Guamuez, pese a que una comunidad indígena interpuso una acción de tutela tras alegar que no hubo consulta previa.

Esta ZUT, autorizada mediante decreto presidencial, está localizada en la zona montañosa de la vereda La Betania, en La Hormiga, departamento del Putumayo.

Este repliegue se dio tras los acuerdos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que se encuentra en diálogos de paz desde junio de 2024.

Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno, dijo que este es un hecho significativo en la construcción de paz y advirtió que el equipo jurídico ya interpuso un escrito de nulidad y otro de aclaración de la sentencia, frente al fallo de un juez promiscuo de La Hormiga que ordenaba la suspensión del traslado de los combatientes a la ZUT.



Novoa manifestó que, a pesar de ese fallo, no están desacatando las órdenes judiciales, pero señaló que la notificación solo llegó unas horas antes del evento, cuando ya era imposible regresar a sus sitios a los combatientes que decidieron hacer tránsito a la vida civil.

“La paz no ha fracasado, lo que fracasó fue la guerra”, dijo Novoa, quien indicó que esta decisión está acompañada de la sustitución de cerca de 15.000 hectáreas de hoja de coca en Putumayo y otras 15.000 en Nariño, precisó el jefe negociador del Gobierno.

Esto es muestra del desescalamiento de la violencia en los territorios donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene presencia, añadió Novoa.

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Advirtió que este esfuerzo requiere acompañamiento social del Estado colombiano y aseguró que así lo hará el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Mientras tanto, voceros de la delegación del grupo armado Coordinadora Ejército Bolivariano indicaron que están cumpliendo con la voluntad de paz y aseguran que, ante la incertidumbre de las elecciones presidenciales del 21 de junio, están dispuestos a continuar en este proceso de paz.