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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cerca de 30 médicos viajan desde Cali a Venezuela para apoyar atención a víctimas del terremoto

Cerca de 30 médicos viajan desde Cali a Venezuela para apoyar atención a víctimas del terremoto

Los médicos se encuentran actualmente en el estado de La Guaira, el de mayor afectación, y han instalado un hospital móvil para atender a los sobrevivientes de la emergencia de manera inmediata.

Guaira-Venezuela.jpg
Guaira, Venezuela
Foto: @DaniArguinzones
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

Cerca de 30 médicos especialistas en rescate y manejo de desastres viajaron desde Cali a Venezuela para apoyar la misión humanitaria en ese país tras el terremoto.

Estos médicos han llegado hasta Venezuela en dos grupos. El primero tenía la misión de verificar las condiciones en las que actualmente se encuentran las zonas afectadas por el terremoto, y el segundo está conformado por otros especialistas que se definieron una vez identificaron las necesidades principales que requería la misión humanitaria.

Los médicos se encuentran actualmente en el estado de La Guaira, que registra la mayor afectación, y han instalado un hospital móvil para atender de manera inmediata a los sobrevivientes de la emergencia, brindando así un respaldo a las instituciones de salud venezolanas, que actualmente se encuentran colapsadas por la tragedia.

"Tenemos ortopedista, emergenciólogo, cirujano y equipos de soporte para atención de heridos graves que se están presentando y que hay que reforzar en las instituciones hospitalarias. También hay personal paramédico que va a ayudar a labores complementarias de búsqueda, rescate y manejo de situaciones especiales. Hay equipos que están definidos como toolkits o elementos de intervención para múltiples manejos de escenarios de esta naturaleza y de búsquedas especiales", explicó el doctor Laureano Quintero, director científico de la Fundación Salamandra, líder de la misión médica que viajó desde Cali a Venezuela.

Este grupo de médicos se suma al grupo de nueve bomberos especializados en rescate de personas en estructuras colapsadas que también salió desde Cali para atender la misión humanitaria que actualmente se desarrolla en Venezuela, con el objetivo de salvar la mayor cantidad de vidas posible tras la tragedia.

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