Clínica especializada en pacientes de cáncer en Cali cierra servicios a EPS Emssanar

El Instituto Oncológico Ospedale anunció la suspensión temporal de los servicios de atención oncológica para los afiliados de Emssanar EPS a partir del 4 de agosto. La institución aseguró que la decisión responde a la falta de condiciones financieras para continuar prestando el servicio de manera sostenible.

Según informó el centro asistencial, durante los últimos meses adelantó reuniones y procesos de conciliación con la EPS con el propósito de normalizar los pagos por los servicios prestados. Incluso, indicó que decidió aplazar la terminación del contrato mientras esperaba el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Emssanar. Sin embargo, afirmó que estos acuerdos no se concretaron.

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"El día de hoy, 4 de agosto, el Instituto Oncológico Hospital se permite comunicar el cierre temporal de los servicios para la EPS Ensanar del régimen contributivo y subsidiado. La población oncológica actualmente a disposición de INOS corresponde a un cohorte de 4.236 usuarios, 3.198 del Valle del Cauca y 1.038 de Cauca. A pesar de múltiples reuniones, conciliaciones y (0:46) acuerdos de pago con la EPS Ensanar, la cartera vencida hoy correspondiente a 13.500 millones de pesos no ha podido ser conciliada ni pagada" dijo Juan Carlos Gómez Caro Director Médico Operativo de Inoos.



La entidad señaló que, al cierre de julio, la deuda pendiente supera los 13.000 millones de pesos, situación que, según la institución, afecta su liquidez y limita su capacidad para garantizar la continuidad de la atención a los pacientes con cáncer

La medida cobija únicamente a los usuarios afiliados a Emssanar EPS y, de acuerdo con el instituto, tendrá carácter temporal mientras existan condiciones económicas que permitan restablecer la prestación de los servicios.