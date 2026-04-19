Comunidad de El Mango denuncia colegio inconcluso tras 12 años de espera en Cauca

En el corregimiento de El Mango, Cauca, la comunidad volvió a alzar la voz por lo que consideran un posible “elefante blanco”: la construcción inconclusa de la Institución Educativa Marco Fidel Narváez, una obra que, según denuncian, lleva más de 12 años sin ser entregada.

Durante un recorrido por la infraestructura, líderes comunitarios y habitantes expresaron su inconformidad por los constantes retrasos. Adrián Meneses, vocero de la comunidad, aseguró que este proyecto ha sido una promesa incumplida desde hace varias administraciones departamentales. Explicó que el colegio fue anunciado hace cuatro gobernaciones y que, pese a las expectativas generadas, no se ha ejecutado en su totalidad.

“Esta no es una lucha de ahora, sino de muchos años. Es el sueño de toda una comunidad que ha esperado ver este colegio terminado”, señaló Meneses, quien además relató que varias generaciones han creído que podrían estudiar y graduarse en esa institución, sin lograrlo debido a la demora en la obra.

La comunidad también cuestiona las explicaciones entregadas por las autoridades. Según indicaron, desde la Secretaría de Educación del Cauca se ha atribuido el retraso a que el contratista trabaja con precios de materiales de 2017, lo que no correspondería a los costos actuales. A esto se suma, dicen, la baja presencia de trabajadores en el lugar, lo que impide avanzar de manera significativa en la construcción.



Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado al Ministerio de Educación y a la Gobernación del Cauca para que intervengan y garanticen la culminación del proyecto. “Ya basta de falsas promesas”, expresaron, tras señalar que han realizado marchas y protestas sin obtener respuestas claras.

Por su parte, la viceministra de Educación Media, Maritza Molina, quien estuvo en el territorio, reconoció el malestar de la comunidad y señaló que se trata de una problemática histórica. Indicó que, aunque el Ministerio ha hecho presencia y escuchado a los habitantes, la obra corresponde a recursos de regalías del departamento, lo que limita su intervención directa.

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No obstante, anunció que se enviarán comunicaciones a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, con el fin de que estos entes determinen si se configura o no un “elefante blanco”. Además, se recopilarán contratos y quejas presentadas por la comunidad para apoyar las investigaciones.

Durante su visita, la viceministra también evidenció otras problemáticas en el sector educativo del Cauca, como la falta de docentes en diferentes instituciones. Señaló que existen cargos aprobados y financiados desde noviembre, pero que aún no han sido ocupados, lo que ha generado afectaciones en la prestación del servicio educativo.

Finalmente, se acordó con la comunidad la creación de una veeduría ciudadana, en la que participarán estudiantes y líderes locales, con el acompañamiento del Ministerio, para hacer seguimiento tanto a la obra del colegio como a las demás problemáticas educativas en el territorio.