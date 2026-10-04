Concejal de Cali denuncia que solo hay una captura por disturbios en 30 años en Univalle

El concejal de Cali Juan Felipe Murgueitio puso la lupa sobre los disturbios que durante más de tres décadas se han registrado en las inmediaciones de la Universidad del Valle y advirtió que, pese a la frecuencia de estos hechos, las autoridades solo reportan una captura relacionada con este tipo de situaciones. La persona fue detenida en mayo de 2026, pero quedó en libertad mientras avanza el proceso.

La denuncia hace parte de una investigación de más de diez meses adelantada por el concejal y su equipo, en la que se revisaron derechos de petición, entrevistas, fuentes oficiales y trabajo de campo. El estudio también encontró afectaciones a la movilidad, al comercio y a la comunidad que transita por el sur de Cali.

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“Estuvimos más de diez meses investigando esta situación que tanto afecta a la comunidad, a los estudiantes, a los trabajadores y a quienes transitan por el sur de Cali. Quisimos entender sus causas, medir su impacto y proponer soluciones concretas, porque Cali no puede seguir administrando este problema sin resolverlo”, manifestó Juan Felipe Murgueitio, concejal de Cali.

Según el informe, entre los principales problemas identificados están las dificultades para establecer responsabilidades, las diferencias entre la Universidad del Valle y la Policía frente al ingreso al campus y algunas brechas en seguridad, como videovigilancia, iluminación y controles de acceso.



“Cali no puede acostumbrarse a que estos disturbios sean parte de la rutina. La protesta pacífica debe ser respetada, pero la violencia, el uso de explosivos y la afectación a estudiantes, trabajadores, comerciantes y ciudadanos no pueden convertirse en hechos normales. Lo que proponemos es coordinación, prevención y resultados”, concluyó el concejal.

Según el conceejal solo durante 2025 se registraron al menos 15 episodios, que generaron cerca de 185 horas de afectación al MIO y un impacto económico estimado en $1.100 millones por la caída en la demanda de pasajeros.