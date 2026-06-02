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Encapuchados a las afueras de Univalle generaron tensión en el sur de Cali

La situación fue atendida por las autoridades, y según información de la Policía, el orden fue restablecido horas después, permitiendo el retorno a la normalidad en la zona.

Encapuchados Univalle.
Encapuchados Univalle.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

Este martes se registraron alteraciones al orden público en inmediaciones de la Universidad del Valle, donde encapuchados protagonizaron disturbios que generaron preocupación entre la comunidad y transeúntes del sector.

De acuerdo con los reportes, durante varios momentos fueron lanzadas papas bomba en la zona. Además, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

La situación fue atendida por uniformados de la Policía, quienes lograron restablecer el orden horas después, permitiendo el retorno a la normalidad en la zona.

Estos hechos se presentan en medio de un ambiente de tensión generado por la circulación reciente de videos e información relacionada con una asamblea llevada a cabo dentro de la universidad, que habría tenido, presuntamente, fines políticos.

En algunos reportes se señalaba que en dicho espacio se estaría gestando la convocatoria a un paro.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por el comité estudiantil de derechos humanos de la universidad, que calificó dicha información como falsa y advirtió sobre posibles intentos de estigmatización hacia la comunidad universitaria.

"Las imágenes y registros difundidos corresponden a espacios de reunión, deliberación y participación política desarrollados en un ámbito universitario”, señaló el comunicado.

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Las autoridades continúan monitoreando la situación para prevenir nuevos hechos que afecten la seguridad en este sector de la ciudad.

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